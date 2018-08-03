Москва осудила более двух тысяч украинцев

Об этом заявил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о выделении по 100 000 гривен семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на временно оккупированных территориях. В правительстве отметили, что у этих семей есть множество расходов, которые им необходимо покрывать.

Как сообщал "УРА-Информ", Польша, США и несколько других стран готовят обращение по украинскому политзаключенному, осужденному в России, Олегу Сенцову. Отмечается, что польские дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца. Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств и ведомств.