16:13 03.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Москва осудила более двух тысяч украинцев

За последние три года в России задержали и осудили более двух тысяч трехсот граждан Украины.

Москва осудила более двух тысяч украинцев

Об этом заявил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о выделении по 100 000 гривен семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на временно оккупированных территориях. В правительстве отметили, что у этих семей есть множество расходов, которые им необходимо покрывать.

Как сообщал "УРА-Информ", Польша, США и несколько других стран готовят обращение по украинскому политзаключенному, осужденному в России, Олегу Сенцову. Отмечается, что польские дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца. Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств и ведомств.


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