21:15 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области СБУ планирует ввести особый режим

В Полтавской области с 1 августа на три дня могут ввести особый режим.

В Полтавской области СБУ планирует ввести особый режим

Это связано с проведением плановых антитеррористических учений Службой безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба управления СБУ в области, тактико-специальные учения будут проходить в нескольких локациях Миргородского района и ряде населенных пунктов области.

При этом выполнение учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предполагает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

В связи с чем граждан просят сохранять спокойствие в связи с предполагаемым сосредоточением военных и спецназовцев и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей: проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и тому подобное, - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря 21 июля завершились украинско-американские учения "Си Бриз 2018".


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