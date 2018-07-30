В Полтавской области СБУ планирует ввести особый режим

Это связано с проведением плановых антитеррористических учений Службой безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба управления СБУ в области, тактико-специальные учения будут проходить в нескольких локациях Миргородского района и ряде населенных пунктов области.

При этом выполнение учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предполагает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

В связи с чем граждан просят сохранять спокойствие в связи с предполагаемым сосредоточением военных и спецназовцев и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей: проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и тому подобное, - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря 21 июля завершились украинско-американские учения "Си Бриз 2018".