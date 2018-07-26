16:11 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Греция освободила большинство украинских моряков с задержанного год назад судна

12 членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками в мае 2017 года по подозрению в контрабанде оружия уже завтра, 27 июля, возвращаются в Одессу.

Греция освободила большинство украинских моряков с задержанного год назад судна

Об этом сообщает в Фейсбуке почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас.

Еще четверо украинцев останутся в Греции до выяснения всех обстоятельств.

По его словам, более года велись дипломатические переговоры на уровне двух стран. Пришлось подключить серьезных адвокатов. Бумбурас добавил, что кроме оплаты адвокатов, нужно было финансово поддержать моряков, поскольку судно фактически осталось без продуктов, медикаментов и воды. Также для членов еипажа арендовали дом в 15 минутах от порта.

Сами моряки уже подтвердили, что документы на визы они получили и в пятницу вылетают в Украину.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко за помощью. Она просит главу госудпарства помочь обменять украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", задержанных Государственной пограничной службой Украины.


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