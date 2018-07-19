Оккупанты отправили крымского активиста в психлечебницу

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она добавила, что запросила у российской стороны информацию об основаниях такой госпитализации.

Мемедеминов был задержан 22 марта в Крыму. Ему предъявлено обвинение за якобы экстремистские высказывания в видео на YouTube, сделанные в 2012-13 годах.

Как сообщал "УРА-Информ", представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.