14:57 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Оккупанты отправили крымского активиста в психлечебницу

Задержанный в оккупированном Крыму гражданин Украины, журналист Нариман Мемедеминов принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.

Оккупанты отправили крымского активиста в психлечебницу

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она добавила, что запросила у российской стороны информацию об основаниях такой госпитализации.

Мемедеминов был задержан 22 марта в Крыму. Ему предъявлено обвинение за якобы экстремистские высказывания в видео на YouTube, сделанные в 2012-13 годах.

Как сообщал "УРА-Информ", представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.


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