Еврокомиссия подала иск в суд на Венгрию

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Отметим, что процедура привлечения Венгрии к ответственности была еще в декабре 2015 года. Главной причиной этому несоблюдение миграционной политики Венгрии.

Так, после детального анализа ситуации, ЕС вновь решил подать иск в суд. Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому своей процедуре предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский Союз запустил санкционную процедуру относительно Польши в связи со скандальным законом о Верховном суде страны. Согласно тексту документа уже третьего июля 27 из 72 судей Верховного Суда могут отправить на пенсию.