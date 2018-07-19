15:28 19.07.2018 | Политика | Новости
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Еврокомиссия подала иск в суд на Венгрию

Европейская комиссия подала иск в суд ЕС на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов.

Еврокомиссия подала иск в суд на Венгрию

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Отметим, что процедура привлечения Венгрии к ответственности была еще в декабре 2015 года. Главной причиной этому несоблюдение миграционной политики Венгрии.

Так, после детального анализа ситуации, ЕС вновь решил подать иск в суд. Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому своей процедуре предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский Союз запустил санкционную процедуру относительно Польши в связи со скандальным законом о Верховном суде страны. Согласно тексту документа уже третьего июля 27 из 72 судей Верховного Суда могут отправить на пенсию.


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