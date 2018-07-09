Парламент внес коррективы в состав членов ЦИК

Как известно, парламентарии предложили увеличить количество членов комиссии.

По словам главы ВР, в данное время поступают предложения от фракций по поводу того, как выйти из данной ситуации. Так, рассматриваются разные варианты, которые представлены фракциями и президентом в парламент. После чего, будет определено тот состав, который соответствует закону.

Спикер добавил, что сейчас по этому вопросу идут дискуссии и дебаты. Предлагается увеличение количества членов ЦИК до 14 кандидатов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена рассмотреть ряд изменений в состав Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что нардепы утвердят некоторые вопросы об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК. Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.