15:43 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198450:nastya

Парламент внес коррективы в состав членов ЦИК

В Верховной раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующие сведения подтвердил во время брифинга глава ВР Андрей Парубий.

Парламент внес коррективы в состав членов ЦИК

Как известно, парламентарии предложили увеличить количество членов комиссии.

По словам главы ВР, в данное время поступают предложения от фракций по поводу того, как выйти из данной ситуации. Так, рассматриваются разные варианты, которые представлены фракциями и президентом в парламент. После чего, будет определено тот состав, который соответствует закону.

Спикер добавил, что сейчас по этому вопросу идут дискуссии и дебаты. Предлагается увеличение количества членов ЦИК до 14 кандидатов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена рассмотреть ряд изменений в состав Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что нардепы утвердят некоторые вопросы об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК. Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.


Поделиться
Читайте также:
 
Сотрудники кампании за выход Британии из ЕС встречались с российскими чиновниками 11 раз В "Реале" считают, что Кейн мог бы заменить Роналду Украина стала поставлять в Европу больше товаров Финляндия и Швеция договорились о совместном оборонном сотрудничестве
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив