НАТО передумало предоставлять Украине расширенное партнерство

Как заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, на сегодня это действительно тот формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах.

Однако, несмотря на то, что Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, правительство должно ценить близкие отношения с Альянсом, которую дает статус особого партнера.

Поэтому украинскому государству для приглашения в этой программе, необходимо внимательно изучать современные нужды и потребности Альянса.

Пристайко также добавил, что уже к программе присоединились пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии разблокировало участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. По словам Сийярто, накануне была встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, и они обговорили в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины.