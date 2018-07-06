13:32 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мининформполитики презентовало собственную кампанию "Я - армия"

Сегодня шестого июля, министерство информационной политики Украины показало разработанную информационную кампанию по популяризации Вооруженных сил Украины "Я - армия".

Мининформполитики презентовало собственную кампанию

Как рассказал на брифинге государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, соответствующая кампания включает несколько видеороликов и 13 плакатов с изображениями украинских военнослужащих.

Известно, что такие ролики запущены на всех телеканалах, в интернете, также ведомство просит все кинотеатры разместить такую же информацию.

Кроме того, с августа планируется разместить 600 плакатов на внешних носителях, которые пойдут на столичные военкоматы.

По словам госсекретаря, в планах министерства также напечатать около одной тыс. плакатов, которые будут бесплатно распространятся по военным частям и в подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАТО не рассматривает возможность распространения на Украину программы под названием Enhance Opportunity Program (Расширение возможностей). Как заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, на сегодня это действительно тот формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах.


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