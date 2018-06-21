Рада одобрила закон о валюте

За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.

Этот закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.

Известно, что целью законопроекта является обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.

Закон о валюте отменяет действующий Декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и вносит изменения в некоторые другие законодательные акты Украины. Зато вводится новый режим валютного регулирования.

Также он предусматривает определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установления общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций, проведение операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Соответствующий закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие за семь месяцев со дня вступления в силу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". За закон отдали свои голоса 248 народный депутатов. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.