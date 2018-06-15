08:21 15.06.2018 | Политика | Новости
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КНДР и Южная Корея возобновили военную коммуникацию

Делегации КНДР и Южной Кореи первый раз за 11 лет подписали соглашение о возобновлении военной коммуникации. Об этом информирует агентство DW.

КНДР и Южная Корея возобновили военную коммуникацию

Известно, что в ходе переговоров между сторонами была договоренность об демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль границы.

Стоит отметить, что делегации не удалось договорится об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы. Однако политики договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился в ООН с просьбой проверить закрытие ядерных полигонов в Северной Корее. Как отмечается, Мун Чжэ Ин уже провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых попросил организацию подтвердить прекращение испытаний и демонтаж ядерного полигона КНДР, как ранее обещал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.


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