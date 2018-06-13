15:35 13.06.2018 | Политика | Новости
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Кабмин убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных

Правительство Украины официально убрало три населенных пункта на Донбассе перечня, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Кабмин убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинет министров Украины в среду, 13 июня.

Отметим, что из списка убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области. Коме того, не стало в перечни также Новоалександровки в Луганской области.

"Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", деоккупацию Донбасса будут проводить с помощью полицейской миссии без применения военных. Поэтому, в ближайшее время есть шансы на то, что путинский режим будет вынужден уступить международному давлению, тогда Украина сможет вернуть свои оккупированные территории.


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