Кабмин убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинет министров Украины в среду, 13 июня.

Отметим, что из списка убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области. Коме того, не стало в перечни также Новоалександровки в Луганской области.

"Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", деоккупацию Донбасса будут проводить с помощью полицейской миссии без применения военных. Поэтому, в ближайшее время есть шансы на то, что путинский режим будет вынужден уступить международному давлению, тогда Украина сможет вернуть свои оккупированные территории.