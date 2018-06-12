14:20 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко полетел в Турцию на открытие газопровода

Глава украинского государства Петр Порошенко сегодня, 12 июня, отправился с рабочим визитом в Турцию на торжественную церемонию запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода.

Порошенко полетел в Турцию на открытие газопровода

Об этом передает пресс-служба президента.

Как известно, президента Украины пригласил на визит его турецкого коллеги Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается ряд двусторонних встреч украинского президента с лидерами иностранных государств.

Стоит добавить, что трансанатолийский газопровод TANAP с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции - к Греции, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.

Стоимость проекта оценивается в 9,2 млрд долларов, стартовая мощность - 16 млрд кубометров газа в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Турци начнет поставлять газ европейцам через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход российской границы. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, поставка газа из Каспийского моря и реализация полная реализация проекта TANAP полностью соответствуют интересам как Анкары, так и европейских государств, которые направлены на постепенную диверсификацию источников поставок "голубого топлива".


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