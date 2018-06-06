18:30 06.06.2018 | Политика | Новости
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Бабиш вновь оказался на посту премьер-министра Чехии

Президент Чехии Милош Земан сегодня, шестого июня текущего 2018 года, определил лидера движения ANO Андрея Бабиша на должность премьер-министра страны.

Бабиш вновь оказался на посту премьер-министра Чехии

Об этом сообщает Aktualne.

Этобудет второй раз, когда Бабиша назначают на эту должность. Так, полгода назад Земан уже ставил Бабиша на пост премьер-министра, но тогда у его правительства не вышло получить поддержку парламента. 

Как утверждает Бабиш, голосование о доверии новому правительству могут провести в период с десятого по 17 июля 2018 года. Действующий президент Чехии пообещал Бабишу премьерство 31 мая 2018 года.

До этого в Праге торжественно прошла церемония вступления Милоша Земана на должность президента Чехии на второй пятилетний срок после того, как он принял отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Чехии заявил, что определит Андрея Бабиша на должность премьера, но для этой цели ему необходимо "некоторое время", чтобы успеть сформировать кабинет министров.


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