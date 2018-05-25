Луценко внес в ВР представление на нардепа Колесникова

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей страничке в Facebook.

В своем после она написала, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова.

Кроме того, она добавила, что представление уже зарегистрировано в аппарате Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.