Луценко внес в ВР представление на нардепа Колесникова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Верховной раде Украины представление на нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.
Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей страничке в Facebook.
В своем после она написала, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова.
Кроме того, она добавила, что представление уже зарегистрировано в аппарате Рады.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.
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