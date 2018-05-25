14:30 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко внес в ВР представление на нардепа Колесникова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Верховной раде Украины представление на нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Луценко внес в ВР представление на нардепа Колесникова

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей страничке в Facebook.

В своем после она написала, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова.

Кроме того, она добавила, что представление уже зарегистрировано в аппарате Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на  законодательном уровне  запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.


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