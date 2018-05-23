Военный кабинет Израиля начал проводить заседания в подземном бункере

Глава правительства Биньямин Нетаньяху вместе с военно-политическим кабинетом Израиля начал проводить еженедельные встречи в подземном бункере.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Соответствующий бункер впервые был использован Военным кабинетом в 2011 году. Национальный центр управления находится под правительственным комплексом в Иерусалиме и состоит из жилых помещений и командных объектов. Переговоры в бункере начались на фоне нарастания напряженности с Ираном.
При этом, заседания кабинета проводятся без присутствия общественности. Причиной этому является стремления Нетаньяху максимально предотвратить утечки секретной информации. В то же время они отказываются комментировать подробности заседаний.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Иерусалиме в присутствии президента Парагвая Орасио Картеса открыли посольство Парагвая в Израиле.
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