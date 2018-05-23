Военный кабинет Израиля начал проводить заседания в подземном бункере

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Соответствующий бункер впервые был использован Военным кабинетом в 2011 году. Национальный центр управления находится под правительственным комплексом в Иерусалиме и состоит из жилых помещений и командных объектов. Переговоры в бункере начались на фоне нарастания напряженности с Ираном.

При этом, заседания кабинета проводятся без присутствия общественности. Причиной этому является стремления Нетаньяху максимально предотвратить утечки секретной информации. В то же время они отказываются комментировать подробности заседаний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Иерусалиме в присутствии президента Парагвая Орасио Картеса открыли посольство Парагвая в Израиле.