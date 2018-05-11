КПВВ "Марьинка" приостановил работу на время

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В штабе ООС заявили, что для предоставления безопасности гражданам руководством Объединенных сил с 10:55 11 мая на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" установлен режим "Красный" на некоторое время.

Отмечается, что информацию о восстановлении деятельности КПВВ "Марьинка" передадут дополнительно.

До этого оккупанты нападали с обстрелом на КПВВ "Гнутово", из-за чего тот также временно прекращал работу, и вчера КПВВ на Донбассе "Майорское" снова обстреляли боевики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко одобрил закон относительно усиления контроля за государственной границей Украины.