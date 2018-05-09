ЕСПЧ направил дела Украины против РФ в Большую палату

Об этом сообщает сайт ЕСПЧ.

На заседании было принято решение отказаться от юрисдикции по делам в пользу Большой Палаты.

В ЕСПЧ пояснили, что, согласно статье 30 Европейской конвенции по правам человека, в том случае, если дело Палаты касается серьезной ситуации, связанной с Конвенцией или ее протоколами, Палата может в любое время до вынесения своего решения отказаться от рассмотрения дела. Также такое решение может быть принято, если обсуждение вопроса, пребывающего на рассмотрении в палате, может не соответствовать предыдущему решению суда в пользу Большой палаты и одна из сторон не возражает.

Дела касаются заявлений о российских правонарушениях с 27 февраля 2014 года и нарушений Конвенции вооруженных группировок, контролируемых РФ. Заявки были поданы по таким статьям, как право на жизнь, запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство.

Российская Федерация внедряла контроль над АР Крым, который есть территориальной частью Украины, а также проявляла контроль над сепаратистами и вооруженными группами, действующими на Востоке Украины. Упоминаются события в Крыму и Восточной Украине с сентября 2014 года, когда РФ продолжила контроль над Крымом, руководя сепаратистами и вооруженными группами, и районом Донецка и Луганска.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека утвердил решение о рассмотрении жалобы экс-главы Славянска Нели Штепы в приоритетном порядке.