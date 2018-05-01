11:46 01.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман предлагает новую систему дорожных штрафов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует введение штрафов за перевес грузового автотранспорта одновременно на водителя и отправителя груза.

Гройсман предлагает новую систему дорожных штрафов

Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его словам, нужно ввести правильные штрафы против грузоперевозок, за которые должен платить  не водитель, а грузоотправитель.

"Если ты должен загрузить 40 тонн, почему загружаешь 60 тонн? Остановили машину, есть нарушения — штраф с водителя и штраф с отправителя, тогда это будет иметь превентивный характер", — отметил Гройсман.

Премьер поручил Министерству инфраструктуры проработать идею проверки загрузки транспорта с дальнейшим распределением штрафов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", киевское межрегиональное управление "Укртрансбезопасность" запустит штрафную систему для водителей, нарушающих правила перевозки грузов.


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