13:13 29.04.2018 | Политика | Новости
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КНДР полностью закроет свои полигоны для ядерных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение закрыть полигон Пхунгери в мае. Об этом передает The Telegraph.

КНДР полностью закроет свои полигоны для ядерных испытаний

В ходе своей встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он пообещал не просто закрыть полигон, но и пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы следить за закрытием ядерного полигона в следующем месяце.

Кроме того, КНДР переведет время на 30 минут вперед, дабы сравнять часовые пояса с Сеулом. Также он добавил, что население Севера и Юга является единым народом, который в будущем должен воссоединиться. Ким заявил, что верит в будущее объединение обеих Корей. 

Северокорейский лидер надеется, что в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом ему также удастся наладить сотрудничество и начать процесс урегулирования дипломатических отношений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп высказался по поводу встречи лидера КНДР и президента Южной Кореи.


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