КНДР полностью закроет свои полигоны для ядерных испытаний

В ходе своей встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он пообещал не просто закрыть полигон, но и пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы следить за закрытием ядерного полигона в следующем месяце.

Кроме того, КНДР переведет время на 30 минут вперед, дабы сравнять часовые пояса с Сеулом. Также он добавил, что население Севера и Юга является единым народом, который в будущем должен воссоединиться. Ким заявил, что верит в будущее объединение обеих Корей.

Северокорейский лидер надеется, что в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом ему также удастся наладить сотрудничество и начать процесс урегулирования дипломатических отношений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп высказался по поводу встречи лидера КНДР и президента Южной Кореи.