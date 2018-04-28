10:17 28.04.2018 | Политика | Новости
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В Словакии люди вышли на массовые акции протеста

В Братиславе граждане вышли на антиправительственные митинги. Об этом передает DW.

В Словакии люди вышли на массовые акции протеста

Турбулентная ситуация в стране продолжается со времени убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака. В Словакии уже второй месяц продолжается политический кризис. Теперь люди на улицах стали требовать проведение внеочередных парламентских выборов.

Произведенной замены нескольких членов правительства недостаточно, чтобы вернуть доверие населения к государственным институтам, отмечают организаторы протестов. Граждане уже сформировали петицию о проведении досрочных выборов. На данный момент свои подписи на бумаге оставили 80 тыс активистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словакии более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в Братиславе, требуя полного расследования убийства журналиста Яна Кучака. Протесты также состоялись в городе Гуменном на востоке Словакии, активисты требовали увольнения начальника полиции Тибора Гаспара.


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