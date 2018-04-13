На украинском опыте борьбы с Россией можно поучиться, - Генсекретарь НАТО

Об этом сообщает заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер на Киевском форуме.

По ее словам, РФ применяет смешанные асимметричные махинации, сооружая кризисную ситуацию и дестабилизацию и огненный конфликт на Донбассе. Б лагодаря украинскому единству, кибератаки, дезинформация, вмешательстваеджедневно натыкаются на сопротивление.

По мнению представительницы НАТО, никто не знает лучше, чем Украина.

Генеральный секретарь добавила, что Украине теперь больше всех известно о способах ведения гибридной войны, страна хорошо научилась давать отпор, чему НАТО стремится научиться.

Напомним, как ранее сообщает "УРА-Информ", необходимо предоставить возможность международным наблюдателям встать на место химической атаки в Сирии, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.