13:37 13.04.2018 | Политика | Новости
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На украинском опыте борьбы с Россией можно поучиться, - Генсекретарь НАТО

Организация Североатлантического договора Североатлантический Альянс принял решение обучаться на опыте Украины противостоять агрессивной политике России.

На украинском опыте борьбы с Россией можно поучиться, - Генсекретарь НАТО

Об этом сообщает заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер на Киевском форуме.

По ее словам, РФ применяет смешанные асимметричные махинации, сооружая кризисную ситуацию и дестабилизацию и огненный конфликт на Донбассе. Б лагодаря украинскому единству, кибератаки, дезинформация, вмешательстваеджедневно натыкаются на сопротивление.

По мнению представительницы НАТО, никто не знает лучше, чем Украина.

Генеральный секретарь добавила, что Украине теперь больше всех известно о способах ведения гибридной войны, страна хорошо научилась давать отпор, чему НАТО стремится научиться.

Напомним, как ранее сообщает "УРА-Информ", необходимо предоставить возможность международным наблюдателям встать на место химической атаки в Сирии, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


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