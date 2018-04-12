Лондон готовится нанести по Сирии ракетный удар

Сообщается, что Британия уже направила свои корабли, на борту которых находится 8 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado. Компанию ему составляет главный ударный флагман британцев на Черном и Средиземном морях эсминец HMS Duncan, который оснащен противокорабельными крылатыми ракетами RGM-84 Harpoon и боевым ракетным комплексом Sea Viper.

Напомним, что несколько дней назад боевой эсминец США Donald Cook зашел в воды восточного Средиземного моря. Команда Donald Cook уже четыре раза зафиксировала российские самолете, которые пролетали на малой высоте над военным кораблем в ходе разведывательной операции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно эсминец USS Porter (DDG-78) типа "Арли Бёрк", который построен на верфи Ingalls Shipbuilding и приписан ко второй эскадре Атлантического флота США достанет берега Сирии спустя несколько суток.