09:55 12.04.2018 | Политика | Новости
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Лондон готовится нанести по Сирии ракетный удар

ВВС и ВМФ Великобритании мобилизировали все ракетное вооружение для возможного удара по Сирии. Об этом передает The Times.

Лондон готовится нанести по Сирии ракетный удар

Сообщается, что Британия уже направила свои корабли, на борту которых находится 8 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado. Компанию ему составляет главный ударный флагман британцев на Черном и Средиземном морях эсминец HMS Duncan, который оснащен противокорабельными крылатыми ракетами RGM-84 Harpoon и боевым ракетным комплексом Sea Viper.

Напомним, что несколько дней назад боевой эсминец США Donald Cook зашел в воды восточного Средиземного моря. Команда  Donald Cook уже четыре раза зафиксировала российские самолете, которые пролетали на малой высоте над военным кораблем в ходе разведывательной операции.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно эсминец USS Porter (DDG-78) типа "Арли Бёрк", который построен на верфи Ingalls Shipbuilding и приписан ко второй эскадре Атлантического флота США достанет берега  Сирии спустя несколько суток. 


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