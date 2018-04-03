МВД объявила Бакулина в розыск

Он исчез 19 марта, а мера пресечения к нему не применялась. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник утром, 3 апреля, на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с народного депутата Бакулина. Таким образом, парламент дал разрешение на привлечение его к уголовной ответственности по делу о закупке так называемых "вышек Бойко". Кроме того, депутаты дали согласие на его задержание и арест.

Как сообщал УРА-Информ, Бакулин является фигурантом дела о закупке по завышенным ценам так называемых "вышек Бойко" в 2011 году, когда возглавлял "Нафтогаз Украины". По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в десять миллионов гривен.