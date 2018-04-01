США и Южная Корея возобновили военные учения

Сообщается, что проведение учебных операций в новом году стало наиболее масштабным действом за всю историю обеих армий в регионе АТР. В учениях примут участие 17 тыс. американских и более 300 тыс корейских солдат и офицеров.

Учения будут проходить четыре недели, однако на этот раз в подготовке к возможным боевым действия будет принимать участие лишь южнокорейская боевая техника. Со стороны США в морских маневрах будут принимать участие эсминцы USS Wasp и корабль USS Bonhomme Richard такого же класса, на борту которых будут расположены истребители F-35B.

Подготовка сухопутных войск начнется с 23 апреля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Российская Федерация провела военные учения в некоторых своих регионах, в том числе и аннексированные Абхазию.