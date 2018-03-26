14:58 26.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Защита подала апелляцию на продление ареста Савченко

Адвокаты украинской летчицы и народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко подали апелляционную жалобы на решение суда об аресте украинки.

Защита подала апелляцию на продление ареста Савченко

Об этом заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз в эфире "112 Украина". Согласно его словам, с сегодняшнего дня, 26 марта, апелляция зарегистрирована под номером 1627/7.

"Через два-три будет назначено к рассмотрению. Как только попадет к судье докладчику, помощник позвонит мне,скажет на какой день и время", - заявил Чевгуз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народный депутат  Надежда Савченко перебывает в следственном изоляторе, который не отапливается и со всех сторон обставлен камерами видеонаблюдения.

Также Вера Саченко призналась, что условия в СИЗО в Украине такие же ужасные, как и в России. В частности, в камерах очень холодно, сыро, темно и грязно.


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