Защита подала апелляцию на продление ареста Савченко

Об этом заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз в эфире "112 Украина". Согласно его словам, с сегодняшнего дня, 26 марта, апелляция зарегистрирована под номером 1627/7.

"Через два-три будет назначено к рассмотрению. Как только попадет к судье докладчику, помощник позвонит мне,скажет на какой день и время", - заявил Чевгуз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народный депутат Надежда Савченко перебывает в следственном изоляторе, который не отапливается и со всех сторон обставлен камерами видеонаблюдения.

Также Вера Саченко призналась, что условия в СИЗО в Украине такие же ужасные, как и в России. В частности, в камерах очень холодно, сыро, темно и грязно.