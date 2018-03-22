Порошенко одобрил закон о льготах на образование для участников боевых действий

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Согласно законопроекту, он направлен на обеспечение единых принципов предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Таким образом, всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям будет предоставлена возможность на государственном уровне получать профессионально-техническое и высшее образование.

Государственная поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, льготных долгосрочных кредитов для получения образования. А также социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками и пользования интернетом.

Добавим, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек. Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года.