11:39 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189264:nastya

Порошенко одобрил закон о льготах на образование для участников боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 марта, подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.

Порошенко одобрил закон о льготах на образование для участников боевых действий

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Согласно законопроекту, он направлен на обеспечение единых принципов предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Таким образом, всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям будет предоставлена возможность на государственном уровне получать профессионально-техническое и высшее образование.

Государственная поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, льготных долгосрочных кредитов для получения образования. А также социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками и пользования интернетом.

Добавим, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек. Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцев нет среди жертв и пострадавших в аварии в Таиланде - МИД Луценко считает, что Савченко должна пройти принудительную психиатрическую экспертизу Беспилотники ОБСЕ зафиксировали танковую позицию сепаратистов Наличный доллар в четверг потерял пять копеек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив