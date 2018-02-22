11:41 22.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Албания заинтересована в сотрудничестве с Украиной

Правительство Албании проявило заинтересованность в развитии контактов с Украиной в вопросах экономики и торговли.

Албания заинтересована в сотрудничестве с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам министра Албании, между странами очень дружеские отношения, поэтому в дальнейшем Украина и Албания будут сотрудничать. Уже состоялся первый обмен проектами соглашения о свободной торговле.

В свою очередь Климкин отметил, что между Украиной и Албанией активно развиваются двусторонние контакты. Есть много перспектив на будущее развитие между странами в гуманитарной сфере и бизнесе.

Также глава МИД Албании добавил, что за последние годы наблюдается увеличение числа украинцев, которые прибывают в Албанию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины и спикер Сеймаса Литвы намерены инициировать процесс усиления санкций против России в Европейском парламенте.

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