Албания заинтересована в сотрудничестве с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам министра Албании, между странами очень дружеские отношения, поэтому в дальнейшем Украина и Албания будут сотрудничать. Уже состоялся первый обмен проектами соглашения о свободной торговле.

В свою очередь Климкин отметил, что между Украиной и Албанией активно развиваются двусторонние контакты. Есть много перспектив на будущее развитие между странами в гуманитарной сфере и бизнесе.

Также глава МИД Албании добавил, что за последние годы наблюдается увеличение числа украинцев, которые прибывают в Албанию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины и спикер Сеймаса Литвы намерены инициировать процесс усиления санкций против России в Европейском парламенте.