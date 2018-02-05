12:31 05.02.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган настаивает на вступлении Турции в ЕС

Глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна категорически не согласна на все иные варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как вступление в ЕС.

Эрдоган настаивает на вступлении Турции в ЕС

Такие сведения президент сообщил перед своим визитом в Италию и Ватикан в интервью итальянскому изданию La Stampa.

Как утверждает Эрдоган, его правительство желает полноценного членства в Евросоюзе. Поэтому, представители Европейского союза должны на это обратить внимание и в конечном итоге выполнить свои обещания.

"Евросоюз блокирует дальнейшие переговоры и дает понять, что прогресс этих переговоров зависит только от нас. Это несправедливо. Так же, как и предложения отдельных стран ЕС о других вариантах, нежели вступление", — заявил он.

Вместе с тем турецкий президент напомнил, что его страна играет важную роль в вопросе сирийских беженцев. В частности, оперативники Турции задерживают мигрантов с Востока, которые хотят попасть в Европу, а также гарантируют стабильность и безопасность Европы.

Заявление турецкого лидера о членстве в ЕС стало ответом на предложение, озвеченное в начале января в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию. В ходе встречи с презиентом Эрдоганом, Эмманюэль Макрон предложил Турции заключить договор о партнерстве, так как переговоры о вступлении в ЕС заблокированы вот уже несколько лет подряд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно соглашению относительно мигрантов Турция требует финансовую помощь в размере шести млрд евро от Европейского Союза до конца текущего года. 

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