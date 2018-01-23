16:29 23.01.2018 | Политика | Новости
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В Брюсселе открыли совместную Миссию Украины при НАТО - ФОТО

В штаб-квартире Североатлантического Альянса состоялось открытие совместной Миссии Украины при НАТО. 

В Брюсселе открыли совместную Миссию Украины при НАТО - ФОТО

Об этом сообщает Миссия Украины в НАТО на своей странице в Twitter.

Отмечается, что церемония открытия проходила также за поддержки постоянного представительства ФРГ в НАТО и агентства НАТО по поддержке и поставки выставки по перезахоронению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина до 2020 года выйдет на все стандарты Североатлантического альянса. НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях. 

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