11:55 26.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

Экс-глава Одесской ОГА, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили во вторник, 26 декабря, прибыл в Службу безопасности Украины.

Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

Об этом сообщает телеканал "112 Украина". По предварительным данным допрос запланирован на 11.00.

Напомним, что совсем недавно политик являлся в ГПУ. Кроме того, он долгое время от допроса полностью отказывался, требуя передачи своего дела в СБУ. На допрос в СБУ в минувшую пятницу Саакашвили не пришел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-главу Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили разыскивают по трем уголовным статьям. Так, политик обвиняется по ч.2 статьи 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). А также по ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

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