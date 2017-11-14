В Польше рассказали, кто попал в невъездной список

Об этом рассказал вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в интервью агентству PAP.

Как заявил вице-министр, речь идет о правительственных чиновниках, представителях украинского государства, а не газет, аналитических центров, университетов или ансамблей песни и танца.

Кто оскорбляет чувства поляков, в этом случае говорится об оспаривании Волынского преступления, но и прославляют украинские формирования, сотрудничавшие с нацистской Германией.

По его мнению, это не только антипольские настроения, но и антиевропейские – отрицание всего, за что многие украинцы отдали жизни и здоровье во время Революции Достоинства.

При этом он не ответил на вопрос, насколько длинный список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Дипломат также отметил, что они не обязаны информировать о запрете въезда тех, кто оказался в списке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", обнародовать список лиц, которым запрещен въезд в Польшу, Министерство иностранных дел станы не будет. Однако перечень не содержит большого количества фамилий.