Явка на местных выборах составляет 39,7%

Как сообщает пресс-служба общественной организации Опора, всего с момента открытия избирательных участков на выборах в полицию поступило 46 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. По результатам проверки этих сообщений следственные подразделения открыли два уголовных производства.

Напомним, выборы охватывают все области Украины. Так в Винницкой области сегодня выборы проходят в девяти объединенных территориальных общинах, в Волынской - 19, Днепропетровской - 19, Донецкой - в двух, Житомирской - 13, Закарпатской - в одном, Запорожской - 10, Ивано-Франковскую - в восьми, Киевской - четырех, Кировоградской - шести, Луганской - четырех, Львовской - в восьми, Николаевской - в одном, Одесской - 11, Полтавской - 12, Ровенской - в пяти, Сумской - девяти, Тернопольской - четырех, Харьковской - семи, Херсонской - 10, Хмельницкой - семи, Черкасской - 14, Черновицкой - четырех и Черниговской - в 14 ОТО.

По данным ЦИК, в указанных выборах смогут принять участие более 1 миллиона 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в полиции областей уже поступило около 71 сообщения о нарушении голосовательного процесса и различных "качелей", по которым уже возбудили шесть уголовных производств. Около пяти тыс полицейских в разных областях Украины проводят патрулирование избирательных участков.