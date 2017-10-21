Порошенко утвердил символику СНБО

Так, глава Украины недавно утвердил символику СНБО Украины. Такой указ №334/2017 президент подписал 20-го октября 2017 г. Эти данные распространила пресс-служба главы государства.

В частности, данным указом глава нашей страны основал эмблему, а также одобрил флаг и знак Совета нацбезопасности и обороны, а также утвердил и описание эмблемы СНБО, одобрил рисунок эмблемы, описание флага, его рисунок. Глава государства утвердил также и порядок применения эмблемы, флага и знака Совет. А другим своим указом глава страны внес некоторые изменения в положение об Аппарате СНБО.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко одобрил принятое СНБО решение касательно дофинансирования сектора безопасности.