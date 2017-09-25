В Белом доме подтвердили запрет на въезд в США для жителей трех стран

В список вошли Венесуэла, Северная Корея и Чад. Таким образом, к Ирану, Йемену, Ливии, Сирии и Сомали присоединились еще три страны. Вместе с тем из списка убран Судан. Об этом в понедельник утром, 25 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно указа президента, гражданам этих стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. При этом, что касается Венесуэлы, то временный запрет распространяется только на чиновников.

Запрет на въезд для граждан стран-новичков вступает в силу с 18 октября. По мнению американских властей этого времени должно хватить пограничным службам в аэропортах, чтобы подготовиться к нововведению.

В свою очередь сам Трамп свое решение уже прокомментировал в Twitter. По словам глава США, он считает для себя приоритетом сделать Америку безопасной. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить, – заверил Трамп.

Напомним, 6 марта Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. В соответствии с ним, въезд в США будет запрещен на 90 дней жителям шести мусульманских стран – Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Как сообщал УРА-Информ, ранее об ограничении на въезд в США гражданам Ирана сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.