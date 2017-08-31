20:34 31.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с Викторасом Пранцкетисом усиление санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 31 августа, провел встречу со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Порошенко обсудил с Викторасом Пранцкетисом усиление санкций против России

Во время встречи обсуждалось дальнейшее усиление санкций против Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба президента, стороны выразили обеспокоенность продолжением агрессивной политики властей России в контексте милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и проведением военных учений вдоль общих границ.

Речь также шла о важности дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиям РФ, прежде всего путем продолжения применения и усиление соответствующих санкций.

В свою очередь Порошенко выразил благодарность гостю за последовательную позицию Литвы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской агрессии и незаконной оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня литовский спикер встретился с премьер-министром Украины Владимиров Гройсманом для проведения консультаций по данному вопросу. Согласно словам Пранцкетиса, европейские партнеры и Литва солидарны с решением о выделении дополнительных денежных средств для Украины.


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