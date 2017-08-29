14:28 29.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Повышения тарифов ЖКХ в этом году не будет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что его команде переговорщиков удастся договорится с Международный валютным фондом об отсутствии причин для повышения цен на тарифы ЖКХ в этом году.

Повышения тарифов ЖКХ в этом году не будет, - Гройсман

Об этом всем передает "Украинское радио".

Согласно словам Гройсмана, цены на тарифы и услуги ЖКХ в Украине сегодня даже немного более меньше рыночных. Информация про поднятие тарифов на тепло и газ не имеет под собой никаких оснований.

Однако премьер напомнил, что Украина обязалась выполнять ряд требований, что касается реформ суда, министерств, дорог и услуг ЖКХ в обмен на денежные транши, предоставляемые МВФ.

"Мы не можем игнорировать нападки наших европейских партнеров. Я думаю в дискуссии нам удастся доказать свою правоту", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  что на селекторном совете по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса, ЖКХ к отопительному сезону 2017-2018 стало известно, что украинское правительство вовсе не поддерживает повышение цен на голубое топливо.


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