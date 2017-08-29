Повышения тарифов ЖКХ в этом году не будет, - Гройсман

Об этом всем передает "Украинское радио".

Согласно словам Гройсмана, цены на тарифы и услуги ЖКХ в Украине сегодня даже немного более меньше рыночных. Информация про поднятие тарифов на тепло и газ не имеет под собой никаких оснований.

Однако премьер напомнил, что Украина обязалась выполнять ряд требований, что касается реформ суда, министерств, дорог и услуг ЖКХ в обмен на денежные транши, предоставляемые МВФ.

"Мы не можем игнорировать нападки наших европейских партнеров. Я думаю в дискуссии нам удастся доказать свою правоту", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что на селекторном совете по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса, ЖКХ к отопительному сезону 2017-2018 стало известно, что украинское правительство вовсе не поддерживает повышение цен на голубое топливо.