10:55 03.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Регламентный комитет рассмотрит все представления до следующей недели, - Парубий

К началу следующей пленарной недели профильный комитет должен рассмотреть все представления Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Регламентный комитет рассмотрит все представления до следующей недели, - Парубий

Этот вопрос комитетом по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не будет рассматриваться пакетом. Об этом журналистам в понедельник, 3 июля, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он также заверил, что рассчитывает на то, что в установленный срок, то есть до следующей пленарной недели все представления будут рассмотрены. При этом Парубий отметил, что согласно процедуре каждое такое представление должно рассматриваться отдельно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с шести народных избранников. Все представления, которые сейчас уже находятся в парламенте, подкреплены законно собранными доказательствами. Это и аудиозаписи, и свидетельства очевидцев, - пояснил генпрокурор.


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