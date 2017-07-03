Регламентный комитет рассмотрит все представления до следующей недели, - Парубий

Этот вопрос комитетом по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не будет рассматриваться пакетом. Об этом журналистам в понедельник, 3 июля, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он также заверил, что рассчитывает на то, что в установленный срок, то есть до следующей пленарной недели все представления будут рассмотрены. При этом Парубий отметил, что согласно процедуре каждое такое представление должно рассматриваться отдельно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с шести народных избранников. Все представления, которые сейчас уже находятся в парламенте, подкреплены законно собранными доказательствами. Это и аудиозаписи, и свидетельства очевидцев, - пояснил генпрокурор.