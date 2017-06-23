Тука заверил, что законопроект о реинтеграции Донбасса не приведет к полномасштабной войне

Это вовсе не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну с применением авиации, ракетных видов вооружения и так далее. Об этом в четверг вечером, 22 июня, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука

По его словам, в преамбуле законопроекта четко прописана приверженность мирному решению проблемы и последовательность минским договоренностям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине опубликовали концепцию законопроекта о деоккупации Донбасса. Представленная версия документа не является окончательной и в нее могут внести изменения. В частности, в преамбуле документа отмечается, что на данный момент антитеррористическая операция не соответствует задачам по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.