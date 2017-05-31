Электронный кабинет в ГФС должен быть внедрен еще в этом году - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как отмечается, электронный кабинет должны были создать в Государственной фискальной службе с первого января.

Однако, по мнению Гройсмана он должен быть внедрен в 2017 году, поскольку уменьшит количество контактов с работниками ГФС.

"Необходимо ввести такой кабинет еще в этом году, а то у нас магическая дата — первого января”, — отметил Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство должно отлично выполнить соглашение об ассоциации. Такое заявление в рамках заседания сегодня сделал украинский глава правительства Владимир Гройсман.

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