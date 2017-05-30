Нидерланды проголосовали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Теперь для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов, а затем документ будет передан в Брюссель. После чего ассоциация Украины с Европейским Союзом будет утверждена Советом ЕС, и соглашение начнет действовать в полном объеме, а не в режиме временного применения, как оно действует до сих пор.

Как написал на своей страничке в социальной сети вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина благодарна нидерландским парламентариям за мудрое и дальновидное решение, которое, по ее словам, пойдет на пользу обоим государствам и укрепит Европу.

Вице-премьер также отметила, что когда закончатся все формальности, СА между Украиной и ЕС станет полноценным международным договором. Это открывает большое окно возможностей и для нас, и для Евросоюза. Должны максимально воспользоваться этим, - отметила она.

Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр страны Марк Рютте прогнозирует поддержку сенатом Нидерландов ассоциации Украина-ЕС 30 мая.