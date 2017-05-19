В парламенте в пятницу пройдет час вопросов к правительству

Затем народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения коррупции.

Как сказано в повестка дня, опубликованной на сайте украинского парламента, сегодня депутаты также рассмотрят ряд других вопросов.

Напомним, Рада обязала власть на местах оповещать призывников о вызове в военкоматы.

Законом предусматривается возложить на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций обязанность по требованию комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы, обеспечивать своевременное прибытие по этому вызову.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на следующей неделе может позвать правительство и заслушать годовой отчет по работе Кабмина. Об этом в среду, 17 мая, в кулуарах парламента рассказал журналистам заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. По его словам, это еще не окончательно, но он думает, что на следующей неделе, возможно, это произойдет.