В ближайшие время будет названа дата саммита Украина-ЕС, - Елисев

В этом году он пройдет в Украине. Об этом в среду, 17 мая, в Страсбурге после подписания закона о безвизовом режиме сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Как сообщает пресс-служба АПУ, которая цитирует слова Елисеева, Украина сейчас готовится к саммиту Украина - Европейский союз. Надеюсь, это будет город Киев. Мы сейчас в завершающей стадии согласования дат проведения саммита, - пояснил он, добавив, что в ближайшие будет объявлена конкретную дату.

Елисеев также рассказал, что на сегодняшних встречах в Страсбурге Порошенко скоординирует дальнейшие шаги с руководством Евросоюза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил о необходимости продолжать с Украиной совместную работу в целях мира и безопасности.