Президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми

Поиск нового постоянного директора разведки начнется немедленно. Об этом в среду утром, 10 мая, сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение администрации Трампа.

По информации издания, президент США считает, что для восстановления доверия к службе, ей нужен новый лидер. При этом в письме к Коми Трамп обвинил его в "неспособности эффективно руководить" ФБР.

Напомним, Коми был назначен директором ФБР в 2013 году при бывшем президенте Бараке Обаме.

Как сообщал УРА-Информ, директор ФБР Джеймс Коми обсудил с членами Сенатского Комитета по разведке, как продвигается расследование по "влиянию России на выборы" в стране. Встреча проходила в закрытом формате.