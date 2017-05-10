08:32 10.05.2017 | Политика | Новости
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Президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми

Поиск нового постоянного директора разведки начнется немедленно. Об этом в среду утром, 10 мая, сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение администрации Трампа.

По информации издания, президент США считает, что для восстановления доверия к службе, ей нужен новый лидер. При этом в письме к Коми Трамп обвинил его в "неспособности эффективно руководить" ФБР.

Напомним, Коми был назначен директором ФБР в 2013 году при бывшем президенте Бараке Обаме.

Как сообщал УРА-Информ, директор ФБР Джеймс Коми обсудил с членами Сенатского Комитета по разведке, как продвигается расследование по "влиянию России на выборы" в стране. Встреча проходила в закрытом формате.


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