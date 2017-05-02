Ангела Меркель считает, что ЕС нужно перемирие Украины с Россией

В сообщении говорится, что по словам канцлера Германии, к политическим шагам можно перейти только после достижения перемирия. Оно имеет существенное значение для дальнейшего развития событий.

А.Меркель считает, что должны быть выполнены условия минских соглашений. Это позволит обеспечить политическое решение, направленное на проведение местных выборов.

Кроме того, Меркель не видит смысла в замене наблюдателей ОБСЕ на ООН на Донбассе.

"Мы едины в том, что работа представителей ОБСЕ очень важна", – утверждает канцлер.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Ангела Меркель считает необходимым получение Украиной доступа к своим границам.