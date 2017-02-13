20:34 13.02.2017 | Политика | Новости
100160083:Polishuk

Механизм приостановки безвизового режима может быть принят в течение суток, - Рикард Йозвяк

Европейский парламент может принять механизм приостановки безвизового режима в Европейским союзом в течение 24 часов.

Механизм приостановки безвизового режима может быть принят в течение суток, - Рикард Йозвяк

Об этом в своем Twitter в понедельник, 13 февраля сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его данным, сегодня Европарламент анонсировал автоматическое утверждение механизма приостановки безвизового режима.

Если группы депутатов в ЕП не запросят голосование по Украине и Грузии, решение будет принять в течении суток, - заверил он.

Напомним, ранее Йозвяк заявлял, что безвизовый режим Украины с ЕС вступит в силу 12 июня.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверил в либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины до лета.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив