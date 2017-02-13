Механизм приостановки безвизового режима может быть принят в течение суток, - Рикард Йозвяк

Об этом в своем Twitter в понедельник, 13 февраля сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его данным, сегодня Европарламент анонсировал автоматическое утверждение механизма приостановки безвизового режима.

Если группы депутатов в ЕП не запросят голосование по Украине и Грузии, решение будет принять в течении суток, - заверил он.

Напомним, ранее Йозвяк заявлял, что безвизовый режим Украины с ЕС вступит в силу 12 июня.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверил в либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины до лета.