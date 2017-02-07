Минские соглашения должны выполняться обеими сторонами, - Эрнст Райхель

Есть много фаз, которые требуют выполнения обеими сторонами. Такое мнение высказал во вторник, 7 февраля, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Дипломат также отметил, что представления о том, что сначала одна сторона должна выполнить практически все, и только после этого другая сторона начнет отвечать взаимностью не представляются реальными. Он также отметил, что немецко-французская версия "дорожной карты" минских соглашений лежит примерно посредине между российской и украинской.

Сейчас очень важно, чтобы конечной целью всего Минского процесса стало полное восстановление Украиной своего суверенитета и это есть конечным пунктом всех дипломатических усилий и другого пути нет, - пояснил посол, добавив, что военный путь решения проблемы Донбасса невозможен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи в Вашингтоне в числе прочего обсудит с президентом США Дональдом Трампом минские соглашения и вопросы безопасности.