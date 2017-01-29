18:53 29.01.2017 | Политика | Новости
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В Белом доме рассказали о чем говорили Трамп и Путин

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал "стабилизацию и развитие российско-американского взаимодействия".

В Белом доме рассказали о чем говорили Трамп и Путин

Речь также шла о борьбе с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте, иранской ядерной программе и ситуации на Корейском полуострове. Президенты также коснулись основных аспектов кризиса в Украине.

Об этом в воскресенье, 20 января, сообщила пресс-служба Белого дома. При этом в сообщении отмечается, что разговор длился 40 минут и стал "существенным началом" налаживания отношений между странами.

Стороны договорились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям, а также "проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", - пояснили в администрации Трампа, при этом говорили ли президенты о возможной отмене экономических санкций против России из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, в Белом доме не уточняется.

Вместе с тем там выразили надежду, что обе стороны смогут быстро выстроить взаимодействие "для борьбы с терроризмом и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Напомним как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным в субботу поздно вечером, 28 января.


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