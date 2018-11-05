Украинцев среди пострадавших в аварии в Польше нет - МИД

В этом в Twitter заверили представители Министерства иностранных дел Украины. В украинском консульстве заверили, что граждан Украины в двухэтажном автобусе, который называли украинским, не было. Информация оказалась ошибочной, - пояснили в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше вблизи города Бохня на автостраде А4 произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.

Семь раненых, среди которых беременная женщина и двое детей, получили медицинскую помощь на месте происшествия и были отправлены в больницу для дальнейшей диагностики. О происшествии было сообщено в прокуратуру.

Остальные 72 пассажира автобуса были отправлены в школы в городе Прошувки, где они ждут на пересадку другого автобуса.