22:47 28.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, погиб один человек

В Харьковской области в воскресенье, 28 октября, иномарка столкнулась с пассажирским автобусом.

В Харьковской области легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, погиб один человек

В результате аварии погиб мужчина. Еще два человека пострадали. Как сообщает полиция области, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера на трассе "Чугуев - Великий Бурлук" в районе поселка Печенеги.

44-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением "Печенеги - Харьков". На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Вместе с тем водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливают в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае в воскресенье, 28 августа, пассажирский автобус упал в реку. Высота моста составляет 60-метрового моста. На данный момент известно только о двух погибших.


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