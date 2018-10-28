15:45 28.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Эфиопии военные броневик протаранил пассажирский автобус: есть жертвы

В Эфиопии на одной из трасс произошло столкновение пассажирского автобуса и военного грузовика. Об этом передает Синьхуа. 

В Эфиопии военные броневик протаранил пассажирский автобус: есть жертвы

По предварительной информации, водитель военного транспорта решил обогнать автомобиль по встречке, но не успел перестроиться в свой ряд и столкнулся с автобусом. Стоит отметить, что ДТП произошло в момент, когда у броневика не работала сигнальная система, оповещающая о маневрах транспортера. 

В результате аварии погибло 18 человек, еще 12 были госпитализированы. Девять из них серьезно ранены и находятся в реанимации. 

Похожий случай произошел на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши перевернулся автобус с украинскими туристами.


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